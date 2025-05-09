曼聯炒畢爾包闖決賽　「英超爭霸」惡鬥熱刺

曼聯同熱刺殺入歐霸盃決賽，5月22日凌晨王者戰喺畢爾巴鄂上演「英超爭霸」！曼聯周五(9日)凌晨主場4比1大炒畢爾包，兩回合計狂勝7比1，史上第9次殺入歐洲賽決賽，力爭繼2017年後第2個歐霸盃冠軍。曼聯將同英超勁敵熱刺對決，佢哋今季已被熱刺「3殺」，但領隊魯賓艾摩廉相信球隊「輸不過三」！

曼聯首回合領先3球，今場明顯踢得保守，31分鐘被殘陣嘅畢爾包先攻陷，阿歷斯比倫古亞遠射得手。曼聯之後一直堅守，到尾段趁對手空群出擊大反攻，72分鐘美臣蒙特禁區施射追平，80分鐘卡斯米路接應罰球頂入反超前，5分鐘後海倫門前掃入，加上美臣蒙特喺補時「長程炮」笠空門埋齋，助曼聯大勝入決賽。

曼聯今季英超成績差勁，但喺歐霸盃判若兩隊，14場歐洲賽事9勝5和未輸過，「紅魔鬼」喺決賽對會對另一英超落難豪門熱刺，兩隊喺英超排下游，已經冇機會透過聯賽進軍歐洲，歐霸盃決賽將係兩隊最後機會，勝方可以捧盃之餘，仲有下屆歐聯入場券，落敗一方就會緣盡歐洲賽，係天堂同地獄嘅差別。

魯賓艾摩廉賽後表示：「我已經開始感受到決賽嘅壓力，喺咁艱難嘅球季下，贏波係回饋球迷最基本嘅義務，但如果拎唔到冠軍，一切都係徒然。」熱刺今季喺兩循環英超同英聯盃「3殺」曼聯，魯賓艾摩廉回應：「我要控制好決賽前唔好有傷兵，從概率上去睇，要連續4場輸畀對一個對手係比較困難。」