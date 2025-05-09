熱刺捧盃被睇淡 孫興民距冠軍夢只差1步
2025年05月09日 09:00
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孫興民已效力熱刺長達10年。(Getty Images)
熱刺喺周五(9日)凌晨歐霸盃4強次回合，作客2比0贏波杜基林特，兩回合合計5比1淘汰該挪超球隊，將同曼聯爭逐冠軍寶座。今場雖然因傷缺陣嘅熱刺隊長孫興民，球會生涯從未奪冠，眼見昔日戰友哈利卡尼離隊後即捧盃，呢位南韓前鋒有望證明，留喺熱刺一樣有機會圓冠軍夢。
熱刺有2球優勢在手，今場大部份時間同波杜基林特咬住，不過熱刺始終技高一籌，63分鐘蘇蘭基喺角球攻勢近門射入，6分鐘後柏度樸路右路傳中意外彎入死角，熱刺得以再贏2比0殺入決賽。熱刺曾喺1972年同1984年兩奪歐洲足協盃(歐霸盃前身)，將爭取第3度封王。足智彩賠率顯示，曼聯喺1.65倍奪標熱門，熱刺有2.10倍較被睇淡。(更多賠率：https://bet.hkjc.com/ch/football/chp )
熱刺對上一次捧盃係2008年嘅英聯盃，冠軍荒長達17年。效力球會10年嘅孫興民，職業生涯亦未曾為球會贏過任何冠軍，「最叻」只係幫南韓U23贏過亞運足球金牌。老拍檔哈利卡尼2年前離開熱刺，早前終於喺拜仁慕尼黑實現聯賽冠軍夢，孫興民依家亦有機會一嘗捧盃心願。