熱刺捧盃被睇淡 孫興民距冠軍夢只差1步

熱刺喺周五(9日)凌晨歐霸盃4強次回合，作客2比0贏波杜基林特，兩回合合計5比1淘汰該挪超球隊，將同曼聯爭逐冠軍寶座。今場雖然因傷缺陣嘅熱刺隊長孫興民，球會生涯從未奪冠，眼見昔日戰友哈利卡尼離隊後即捧盃，呢位南韓前鋒有望證明，留喺熱刺一樣有機會圓冠軍夢。

熱刺對上一次捧盃係2008年嘅英聯盃，冠軍荒長達17年。效力球會10年嘅孫興民，職業生涯亦未曾為球會贏過任何冠軍，「最叻」只係幫南韓U23贏過亞運足球金牌。老拍檔哈利卡尼2年前離開熱刺，早前終於喺拜仁慕尼黑實現聯賽冠軍夢，孫興民依家亦有機會一嘗捧盃心願。