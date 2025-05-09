施華德盡顯「泥地王」本色　羅馬網賽「派蛋」追平紀錄

「泥地女王」施華德周四（9日）在羅馬網賽爭取衞冕再走近一步，僅花52分鐘以直落兩盤兼「派蛋」淘汰憑外卡參賽的意大利球手高卓華度，並寫下一項紀錄。

施華德在35個發球分當中拿下28分，輕鬆以6比1、6比0獲勝並躋身女單32強，值得一提這是她在1000級大師賽中打出的第33個「6比0」，也是WTA設立1000級賽制以來，其「派蛋」次數追平了白羅斯名將艾珊妮嘉保持的最高紀錄。

這位世界「2姐」正爭取參戰羅馬網賽五年來的第4冠，而她已在此賽19場比賽有18場賽事均是直落兩盤取勝，盡顯「泥地女王」的霸氣，當然這位23歲的波蘭名將，為爭取生涯第5個法網冠軍作準備，她最近參加了8個比賽至少都躋身8強，但今季尚未捧盃。下仗將面對美國的歌蓮絲，爭逐16強席位。

至於日本名將大坂直美則延續在泥地賽的良好狀態，面對瑞士的高露比在先失一盤的情況下，以2比6、7比5、6比1反勝。27歲的大坂直美過去在泥地賽表現一般，未能闖過法網第三輪，但暫時在今季泥地賽她已收獲7連勝。