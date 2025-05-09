英超破天荒6隊踢歐聯　曼聯成「走後門」專家

隨住歐霸盃決賽鎖定為「英超內戰」，下屆歐聯將破天荒出現6支同一聯賽球隊參賽場面。根據歐洲足協規例，英超原本只有聯賽前4名可獲歐聯入場券，不過佢哋今季歐洲賽系數排第1位，將額外獲得多1個參賽名額(英超第5名)，但歐霸決賽雙雄曼聯同熱刺，今季都肯定入唔到前5名，所以決賽贏波一方，將以「歐霸冠軍」身份成為第6隊出戰歐聯嘅球隊。

歐聯史上最多只曾有5隊同地區球隊一齊參賽，西甲有3次(15/16、21/22、23/24)，德甲有2次(22/23、24/25)，意甲今屆亦有5隊出戰，至於英超過去只有17/18球季有5隊參加「正賽」，當年曼聯又係拎唔到英超前4位，但以歐霸盃冠軍身份成為「第5隊」，今屆有望歷史重演。其實英超喺05/06球季亦有5隊可以出戰歐聯，可惜愛華頓喺外圍賽就被踢出局。

曼聯近年英超成績低落，不過就靠「走後門」保持歐洲賽資格，上季佢哋喺英超只得第8名，但最後贏英足盃冠軍拎到歐霸盃資格；今季「紅魔鬼」目前已跌到第15名，但就有機會靠贏歐霸盃冠軍進入歐聯，似乎有意做盃賽專家。