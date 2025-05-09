2028洛杉磯奧運將創下歷史　兩個場館同演開幕禮

2028年洛杉磯奧運成為史上首個有兩個體育場作為開幕禮的奧運會。洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum）及SOFI體育館（SoFi Stadium）已落於2028年7月14日舉行奧運開幕禮。

LA28奧運組委會已確試以上述兩個場館作為2028年奧運會的開幕禮場地，其中充滿歷史的洛杉磯紀念體育場繼曾於1932年及1984年後，再擔任這四年一度盛事的重要角色，同時也是2028奧運的閉幕禮場館，並成為首個在三屆奧運會舉辦賽事的場館。

至於SOFI體育館是NFL球隊洛杉磯公羊及洛杉磯閃電隊的主場，而它將是2028年殘奧的開幕禮地點，已定於8月15日舉行，當屆閉幕則以8月27日在洛杉磯紀念體育場上演。

洛杉磯LA28奧組委主席華沙文表示:「2028年奧運開幕禮及閉幕禮的場地，將顯出洛杉磯豐富的體育歷史及未來，在世界舞台上展現洛杉磯的精髓。」他續稱:「這兩座場館將創造令人難忘的體驗，以前所未有的方式迎接來自世界各地的體育迷，共同見證這屆奧運及殘奧，並將成為歷史上最精彩的奧運之一。」

2028年奧運會將新增五個項目，包括回歸的棒球／壘球、板球、棍網球、壁球及腰旗美式足球則是首次成為奧運項目。