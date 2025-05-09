勇士冇居里群雄無首遭慘敗　木狼迫和場數1比1

勇士戰術核心「咖喱仔」史堤芬居里於Game 1遭遇左腿筋拉傷，周五（9日）G2作客木狼缺陣，球隊群雄無首士氣低落，老將格連更吞今季季後賽第5次技術犯規，反觀今仗木狼外圍命中率明顯回穩，加上蘭度交出24分、7個籃板及11次助攻的全能表現，終場以117：93大炒對手成功在主場復仇，以1比1扳平系列賽。G3將於周日（11日）回到勇士主場上演。

木狼開局憑麥丹尼爾斯和蘭度内外開轟打出13：0，其後占美畢拿三分開齋為勇士「止血」，首節木狼維持大比數領先，以29：15進入次節，勇士則創隊史自2016年總冠軍G6以來首節最低得分。第二節木狼少主安東尼艾華士一次剷籃後，落地遭勇士中鋒TJD踩中左脚而扭傷，暫時退下火線接受檢查，至於格連則於該節向列特（Naz Reid）「批踭」被判技術犯規，還出現居里和畢拿安撫其情緒場面，而格連今季季後賽吞第5次技犯，再犯兩次將會被禁賽1場。木狼蘭度維持火力，上半場續以56：39領先。

轉邊後艾華士確認傷勢無礙重返球場，雖然勇士憑古明加和畢拿第3節各取8分，並一度追至58：65，惟隨後木狼再度打出11：0攻勢化解對手反擊氣勢，以85：65的20分差距進入決勝節。比賽餘下4分鐘，蘭度一次快攻入樽徹底擊沉勇士，後者收起主力陣容，比賽正式進入垃圾時間，最終木狼以24分輕取勇士，取得西岸準決賽首勝，系列賽場數追平1比1。

過往依賴外圍投射得分的勇士隊，今仗32次起手僅命中9球，命中率不到3成，反觀上仗全隊僅命中5記三分的木狼，今場三分波37中16，5人得分上雙，安東尼艾華士貢獻20分、9個籃板及3次偷波，蘭度攻入24分和11次助攻，阿歷山大獲加亦有20分進帳。至於球星居里缺陣的勇士，今仗大膽試陣，古明加重獲出場時間表現搶鏡，轟入全隊最高的18分。居里傷勢至少缺席1個星期，預計主場G3亦無法上陣，目前亦未有明確復出時間，他對此表示：「有時可以正常地做出一些打波動作，但當以為已經痊愈時，事實上傷勢比想象中更棘手。」