港超聯　明星選舉頒獎禮　5•28移師合和酒店

今季港超聯已步入尾聲，足總周五（9日）在賽馬會足球訓練中心（FTC）進行「2024/25香港足球明星選舉」新聞發布會，確定頒獎禮會在5月28日移師合和酒店舉辦，而5月10日下午3時正起則接受公眾投票，投票網站稍後於足總社交平台公布。

是日發布會除了足總主席霍啟山、各隊皆有派代表出席，包括去屆4料足球先生兼大埔中場陳肇鈞、港會門將費查、傑志翼鋒費蘭度、冠忠南區門將伍瑋謙、九龍城中堅韋利安、北區隊長肯迪、理文射手艾華頓、標準流浪前鋒劉智樂和東方老大哥梁振邦。

會上簡介了「2024/25香港足球明星選舉」詳情，當中共設有18個投票產生的獎項，包括香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星十一人（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）及球員之星（1名）。本屆選舉設有網上投票，由5月10日下午3時開始，並於5月25日晚上11時59分結束，投票網站稍後於足總社交平台公布。值得一提，今屆亦增設最佳港隊球員（1名），惟與上屆規定球員需要在港超聯效力不同。

去屆4料足球先生陳肇鈞（Philip），今季各項賽事暫時攻入13球，交出6次助攻；但最近卻受傷勢困擾，他透露下周可以復操，惟承認傷患對爭「冧莊」有影響：「選舉結果每年都係睇最尾幾個月，艾華頓、巴科爾今年兩個都好突出，好值得贏。其實去到球季尾段我感覺仲有得同佢哋爭，但好不幸有依個傷患，雖然機會率冇咁大，但好難講，始終選舉機制同上年一樣，睇吓球迷鍾意邊個。」另外，Philip表示會以平常心面對獎項，又稱滿意自己今季個人表現：「獎項未必完全反映到，但無論數據、心態上仲強過上年，已經贏咗、超越自己，對我嚟講好足夠。」

同時，足總主席霍啟山亦證實港隊將於6月10日在啟德主場館，出戰對印度的第3圈亞洲盃外圍賽C組分組賽，而6月5日則轉戰香港大球場友賽尼泊爾。同時，他又解釋未能安排對尼泊爾的友賽，於啟德主場館舉行的原因：「我哋希望港隊喺啟德嘅第1場波，就係踢國際足協A級賽。足總已經同其他單位協調緊，希望畀到球迷新嘅睇波體驗，提升氣氛。」