唔係笑話！「普二季」定律真係應驗？

熱刺目前正處於長達17年嘅「冠軍荒」，上季澳洲教頭普斯迪高路接掌帥印，一度踢出悅目進攻足球，但好快就被打回原形，今季更加跌到落英超尾5位置。不過原來普斯迪高路有個「第2季捧盃定律」，佢季初提出嗰陣被當笑柄，估唔到依家有機會成為現實！

普斯迪高路上年曾表示：「我經常喺執教第2季捧盃，我咁講係因為我相信，而且只係講緊事實。」當時唔少球迷對呢番言論作出恥笑，但隨住熱刺殺入歐霸盃決賽，同冠軍只係差1步，普斯迪高路有望延續呢個神奇定律。

普斯迪高路喺1996年初執教鞭，做南墨爾本嘅主帥，第2季就帶領球隊贏澳洲聯賽冠軍，之後澳洲U17同U20，分別喺第2年贏大洋洲青年錦標賽同東南亞青年錦標賽冠軍。2009年成為布里斯班獅吼教練，第2季就領軍奪澳職冠軍。

普帥喺2012年轉教墨爾本勝利，但1季就離隊，未有「第2季」嘅機會，就去咗教澳洲國家隊。「肥普」17/18球季去日職教橫濱水手，第2季又贏到聯賽冠軍；2021年執教些路迪，首季做「雙料冠軍」，第2季仲做埋「3冠王」，點到你唔信？