香港金牛續約楊睿騏　預告加碼簽本地矚目小將

香港金牛籃球隊周五（9日）宣布與香港球員楊睿騏（Ricky）完成續約，反映球隊對Ricky由成軍至今兩個賽季以來表現的肯定和信任，這名「港產」控球後衛將繼續為金牛披甲征戰來季NBL賽事，力爭衞冕。同時官方亦透露短期内還會陸續擴軍，其中將簽入一位近期備受矚目的年輕港將。

楊睿騏作為香港金牛的「開國功臣」，每逢主場上陣都會令球迷為之瘋狂，更誕生本地球迷齊呼「We Want Ricky」的經典畫面，儘管上季季初出場時間有限，但球球博盡的態度逐漸獲得教練團信任，並在季尾獲更多上場時間，季後賽更成為球隊輪替球員之一，幫助球隊首奪NBL總冠軍。

Ricky對續約金牛表示興奮：「感謝球隊一直以來信任和支持。過去兩季效力香港金牛，可以與更高水平的對手交鋒，甚至有機會與CBA頂流球隊打交流賽，這是一個很好的挑戰使我可以繼續進步，向成為更強目標進發。過去兩季NBL經歷，不論身體或心態上都有好大提升，我感覺自己仍然有很大提升空間，我會繼續做好自己，希望未來有機會挑戰CBA等更高水平舞台。我很期待與隊友們一起繼續努力，為球迷帶來更多精彩賽事，並爭取更好成績！」

香港金牛總經理孫欣偉表示：「楊睿騏不僅是一名出色的球員，更是一位領袖人物。他在場內場外都展現了職業精神和拼搏態度，我們很高興能夠與他繼續並肩作戰。Ricky 和楊瑞鴻在休季期間進步明顯，自己亦感到欣喜，相信在接下來球季兩位將被賦予更重要角色，在球隊衞冕之路上作出更大貢獻。自己好開心見到香港球員可以在高水平的賽場中打出一片天。期待Ricky或者阿楊會成為本地球員的榜樣，亦期望未來有更多優秀香港球員加入香港金牛，一起為本地籃球發展努力。」

香港金牛官方表示今次楊睿騏的續約是球隊組軍的重要一步，未來亦將會陸續簽入不同猛將，當中將會引入一位近期備入矚目的年輕港將，以更完整的陣容迎接新賽季挑戰，尋求衞冕成功。