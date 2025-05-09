五人亞洲盃　一度追平！港隊女足僅負伊朗

女子五人港隊周五（9日）繼續在蒙古呼和浩特市體育場，出戰亞洲足協女子五人足球亞洲盃決賽周第2場B組分組賽，惡鬥伊朗。雖然港隊一度追成平手，可惜下半場連失兩球，以1比3告負，分組賽頭兩場皆北，周日（11日）最後1場分組賽與菲律賓正面交鋒。

首仗以3比5不敵越南的港隊，正選陣容未有任何變動，續由吳卓蔚把關，4名場區球員為張煒琪、胡彩瑤、陳詠詩及蘇鎧霖。開賽僅5分鐘，港隊幾乎失守，曾麗薇回傳失誤，幸好吳卓蔚及時出迎踢走皮球，力保不失，可惜港隊4分鐘後被對手門前射入率先落後，直到12分鐘，曾麗薇起腳，造成對方「擺烏龍」，港隊成功追平，16分鐘，伊朗半單刀機會，吳卓蔚救到再中柱，完半場前，蘇鎧霖右路窄位抽射，被對方門將飛身救出，兩隊半場各一言和。

伊朗下半場大舉壓上，27分鐘把握陳詠詩傳失，單刀射破吳卓蔚十指關，伊朗於完場前再入1球，結果港隊以1比3落敗，分組賽兩連敗，得失球差與同樣兩戰全敗的菲律賓同為「-4」，但港隊入球較多暫排小組第3，兩隊周日會在最後1場分組賽交鋒。