港超聯　大埔作客鬥標準流浪誓搶分

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周六（10日）尾場為大家送上一場「中銀人壽超級聯賽」焦點大戰，由「二哥」大埔作客青衣運動場面對標準流浪。流浪今場繼續受球員停賽困擾，未能排出最強陣容；「綠戰士」勢把握機會完成「3殺」對手，兼全力追趕榜首理文。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時同步直播）

標準流浪上場陣容不整下，以1球不敵傑志，領隊黃展鴻對於未能把握機會追平感到可惜，而除了外援雷仙奴及伊巴謙繼續停賽，守將安沙今場又因累積5面黃牌需停賽，大埔借將比迪高亦未能列陣，預計陣容將有大幅調動，黃展鴻強調板凳深度充足：「我哋中後場外援有林堂真、林遼太同奧利斯，而且後備仲有兩個韓國球員喺度，佢哋都有Keep住比賽狀態，所以人腳上唔太擔心。如果同上場對傑志咁，防守做得夠嚴密，打番本身嘅戰術模式，相信後防線都唔會點變，喺前場冇外援嘅情況下，希望靠『樂仔』（劉智樂）把握機會入波。」

流浪近5場失球數字顯著減少，門將奥利斯（Aleks）認為球隊防守表現穩固，面對「藍鳥」仍能保持半場不失，相信今場有力與大埔抗衡：「雖然上場冇辦法出到最佳陣容，但都可以捱到大半場，仲要失球數比季初交手少咗一大截，證明我哋實力同鬥心都唔輸蝕畀強隊，呢排對手主力球員狀態唔算十足，只要唔好畀佢哋咁易做到長傳急攻，話唔定可以趁今場『偷雞』。」

大埔上場打和冠忠南區，失分後痛失爭冠主導權，後備上陣的前鋒伊達里奧，更最新加入「十字軍」行列，主教練李志堅承認傷兵情況並不樂觀：「 伊達里奧初步整親膝頭，上場想再試吓都唔得。伊高沙托尼、Philip（陳肇鈞）就實際情況仲有啲抆，但老實講都冇得勉強。」

至於在周中U22聯賽足總盃8強，踢足全場的小將李樂謙，則強調球隊今場一定全力爭勝：「依家落後理文1分，唔止對流浪，剩低幾場目標都係攞晒3分。我哋可能多啲高大球員，會盡量利用高空波，再去組織攻勢。」提到對方續有兩大進攻主力缺陣，「樂謙」則坦言對球隊有利：「伊巴謙、雷仙奴好大威脅，冇咗佢兩個，防守會比較容易處理。」

標準流浪

門將：30.奥利斯

後衞：4.梁煒烽 33.法蘭度 23.林堂真 19.姚浩明

中場：11.巴拉克 5.林遼太 12.李呈

前鋒：32.李泳豪 7.劉智樂 37.張廣然

大埔 4-3-3

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 23.李樂謙

中場：6.羅振庭 20.帕特華維迪 4.馮冠嗚

前鋒：10.奇雲巴迪 11.盧卡斯 7.馬卡雷拿