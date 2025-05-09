阿朗素親口承認離開利華　將過檔皇馬

沙比阿朗素周五(9日)在德甲利華古遜對多蒙特賽前記者會上親口承認，季尾將會離隊，而據報佢同皇家馬德里斟介已有結果，沙比同意接掌皇馬教鞭，將於本月底離開利華古遜，皇馬亦於稍後時間宣布安察洛堤離隊，再迎接沙比阿朗素回巢執教。

西班牙傳媒報道，皇馬將與沙比阿朗素簽約3年，合約至2028年，德甲煞科戰在5月17日，利華古遜作客緬恩斯，亦係沙比阿朗素最後一場領軍，球季結束後，沙比阿朗素將於5月25日正式告別利華古遜。

嚟緊周日(11日)利華古遜對多蒙特，係利華古遜今季主場煞科戰，沙比阿朗素表示：「我同會方已經傾好，我會喺季尾離隊，嚟緊德甲最後兩場係我喺利華古遜最後兩場領軍，希望嚟緊周日能夠同球迷好好道別。」

至於皇馬，據報已同安察洛堤達成口頭協議，季尾解約，將稍後官宣「肥安」離任，巴西足總已做好準備，派專人在馬德里候命，當皇馬宣布辭退安察洛堤，巴西足總就會立即同安察洛堤簽約，由佢接掌巴西國家隊教鞭，備戰明年世界盃決賽周。

利華古遜新帥人選有幾位，大熱門係科木主帥法比加斯，至於現時冇嘢做嘅前曼聯領隊坦哈格同前巴塞隆拿主帥沙維，都在考慮之列。