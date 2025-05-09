田中鬥莉王：雷素爾力擒綠雉續強勢

柏雷素爾在周中日職以1比0擊敗來訪的清水心跳後，近9場聯賽保持不敗之餘，並成功重返聯賽榜次席位置。

我認為柏雷素爾近況大勇的原因，就是球隊的快速反擊攻勢相當具質素。每當他們向對手展開反擊時，往往都能夠一針見血，而且把握力十分之高。

由於每隔幾日便要進行一場比賽，雙方今仗或許會出現一些疲態，但小屋松知哉於周二的聯賽被先列後備，只是在下半場中段才入替，所以應該會相當醒神。我預期他會擔當為隊友製造入波機會的最重要角色。

岡山綠雉周二只能作客以0:0悶和名古屋鯨魚，近5場聯賽未嚐一勝，當中更有3場是未能取得任何入球。

其實他們的防守表現不俗，到目前為止一共有7場聯賽是保持不失球，但他們需要製造更多機會，以及加強一下最後一腳的準確度才可。暫時他們還未能於比賽中製造出很多有明顯入球機會的攻勢。

不過，他們有盧卡奧於前線衝鋒陷陣，而這名巴西前鋒擁有強勁的身體條件質素及鬥心，今仗應可為柏雷素爾防線帶來問題。我認為，他今仗將會是客軍陣中最有機會取得入球的球員。

我感到柏雷素爾的戰術部署及團結程度都比岡山綠雉較優勝，所以今仗他們最終將可再度獲勝，全取3分。