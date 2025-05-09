希斯基：捧西悉流主「勝」入4強

西悉尼流浪者將會於周六進行的澳職季後賽淘汰圈，硬撼墨爾本勝利。西悉現時狀態大勇，當然希望可以自2016年以來再次打入4強。

西悉流近12場常規賽保持不敗，並且於這個走勢中贏了當中8場，故我深信這個強勁走勢定會令到其球員信心十足，而更重要的是，今仗他們還有主場之利。

一對翼鋒尼高拉斯米蘭奴域及克拉利夫狀態相當之好，成功協助球隊以聯賽榜第4位完成今季常規賽。尼高拉斯米蘭奴域近9次上陣一共攻入6球，近況絕佳，而他跟克拉利夫都能夠於邊線位置為隊友製造機會，所以我預期主隊的兩翼側擊可帶來威脅。

前線方面，薩卡利沙斯福今季成為了他們的核心人物，而他夥拍能夠跟隊友作出串連及製造機會的班頓波里路攻堅，將會有其發展及成長。由於他們擁有4位以上有實力的球員坐鎮，順理成章亦是常規賽入球最多球隊，一共攻入58球。

墨爾本勝利近5場常規賽取得3勝，最終以第5名完成常規賽。其實，他們的防守表現也不錯，所以今仗對西悉來說將會是一場硬仗。

翼鋒維里皮利今季共攻入7球，而他近7次上陣更加累積了4個入球及交出4次助攻，絕對是客軍陣中最危險的人物。

麥赫治有可能會成為球隊的主要創造力來源，其「手術刀」式傳送能劏穿對方防線，為一眾前鋒製造入球機會。

這場季後賽淘汰圈雙方應該會鬥得難分難解，我相信西悉尼流浪者最終將可找到辦法，攻破具組織性的墨爾本勝利防線，並成功晉級4強。