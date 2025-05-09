【選拔風波】單車總會致歉　指時間倉促及溝通不足惹誤會

單車總會發表聲明，解釋因時間倉促及溝通不足才導致誤會。小圖為該會主席梁鴻德。

中國香港單車總會近日捲入巴黎奧運選拔醜聞，該會主席梁鴻德被指游說兩位車手「退賽」及「詐病」，以符合獲取女子公路計時賽的參賽資格。今晚（9日）單車總會發表公開聲明，回應事件並作出道歉，解釋因時間倉促及溝通不足才導致誤會。

單車總會聲明指，近日接獲傳媒查詢，關於2024年巴黎奧運女子單車項目遴選程序的指控。該會回應表示：「總會於2024年12月，已收到匿名投訴相關事宜，總會執行委員會亦已就指控展開調查及討論，並於2025年2月26日委派獨立調查小組進行調查，相關調查報告已於2025年4月1日呈交執行委員會及港協暨奧委會審閱，事件仍在處理中。」

「總會對於遴選事件過程中，由於時間倉促，因溝通不足而造成持份者產生誤會或不安謹此致歉。並將因應獨立調查小組報告，協同港協暨奧委會確定相關跟進事宜」。

去年7月，單車總會接獲通知，有機會以遞補身份獲得一個巴奧女子公路個人計時賽的參加名額。而根據規定，參與這項目的單車手必須同時參加任何一項單車項目的運動員，而單車總會需於3天內作出決定。由於其時女子只有李思穎入選，有指單車總會主席梁鴻德向李思穎作出游說，著她假裝放棄公路名額，讓給梁穎儀，以使梁穎儀符合參加計時賽的資格，同時會安排梁在公路賽出賽前「詐病」，促使大會在這情況下讓李思穎以後備身份代替梁穎儀出賽，以達成李思穎參加大組公路賽的意願。惟「計劃」最終因有人反對而未有實行。