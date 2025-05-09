艾殊利高爾：迪布尼對修頓創造最多入球

曼城周六於英超面對榜尾修咸頓，將全力追趕阿仙奴的第2名位置，考慮到「聖徒」實力疲弱，「藍月」賽後應該會追至與兵工廠同分。

聖徒修咸頓仍需在餘下的聯賽取得1分，才能避免追平打比郡創下的英超單季最低積分紀錄，但卻要面對地獄賽程，除了要在周六惡鬥曼城，還需最後1次作客到愛華頓的葛迪遜公園球場，以及於煞科日硬撼阿仙奴，想取到寶貴1分恐怕是難過登天。今季聯賽他們已吞下28場敗仗，若此戰再敗，將追平20隊制的單季最多敗仗紀錄。

另一邊廂，哥迪奧拿帶領的曼城正爭取自去年8月以來首次於作客聯賽連勝。近期他們於聯賽4連勝，已追平今季最長連勝紀錄，隨著阿仙奴、紐卡素及諾定咸森林等競爭對手相繼失分，上周他們卻憑奇雲迪布尼一箭定江山，1比0險勝狼隊而搶得關鍵3分。

值得一提的是，奇雲迪布尼生涯面對修咸頓直接參與了14個入球，這是他對所有對手的最佳紀錄。在臨近曼城生涯尾聲之際，這位中場大師勢必全力爭取更多士哥。

曼城近29次聯賽對榜尾球隊皆保持不敗，其中最近12場更豪取全勝，總比數為44比1，故聖徒面幾可肯定是搶分無望。簡而言之，修咸頓能爆冷的機會微乎其微，藍月輕輕鬆鬆可贏波。