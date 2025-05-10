曼聯換「門」大計　搶簽當拿隆馬

基安盧基當拿隆馬今屆歐聯表現大勇。(Getty Images)

曼聯門將奧拿拿長期表現欠穩，一直為人詬病，盛傳紅魔鬼計劃今夏簽入新門將取代佢，根據英國媒體《TEAMtalk》及西班牙傳媒《 Fichajes》最新爆料，曼聯睇中巴黎聖日耳門(PSG)鋼門基安盧基當拿隆馬，由於呢位26歲意大利國腳只剩下1年合約，曼聯有望以5,100萬鎊(約5.1億港元)收購到佢。

奧拿拿加盟曼聯2年以來經常犯錯，淪為球壇笑柄，新帥魯賓艾摩廉已對佢失去耐性，加上呢位喀麥隆由前領隊坦哈格簽入，艾摩廉希望建立自己班底，向會方推薦收購基安盧基當拿隆馬。

PSG能夠打入今屆歐聯決賽，當拿隆馬作出巨大貢獻，晉級過程對3支英超球隊利物浦、阿士東維拉、阿仙奴，作出多次關鍵撲救，無疑係今屆賽事最佳門將。

以當拿隆馬神勇演出，PSG本應唔會出售佢，但呢位「新保方」將於明夏約滿，仲未傾續約，PSG為免再次出現基利安麥巴比自由身離隊，令球會人財兩失情況，的確有機會提早今夏賣走佢，但相信呢支法甲勁旅會盡力說服當拿隆馬續約。

當拿隆馬現時周薪達20萬鎊，多過奧拿拿1倍，曼聯想簽入佢，必須提供更具吸引力合約，預料紅魔鬼需要捧今屆歐霸盃冠軍，取得下屆歐聯參賽資格，先至會出手收購當拿隆馬。