卓林普第4度膺年度最佳　趙心童白雨露都有獎

桌球世界「一哥」卓林普今季憑着紀錄性的表現，榮膺WST世界桌球巡迴賽的年度最佳球員，而創造歷史贏得世錦賽冠軍的中國趙心童則當選年度最突破球員獎。

隨着世錦賽結束，2024/25年度的賽季亦劃上句號，世界桌球巡迴賽官方宣布今季各項年度大獎，「香港人」卓林普整季的出色表現，獲選為年度最佳球員實至名歸。他今季先後贏得上海大師賽、沙特阿拉伯大師賽及英錦賽冠軍，並躋身了另三項決賽及闖入世錦賽4強；此外，還創下單季轟出107桿「破百」紀錄，今季收獲168.06萬英鎊的獎金，寫下單季獎金收入之最，穩坐世界排名之巔。

這是卓林普繼2019至2021年連續三屆之後，生涯第4度當選年度最佳球員大獎；同時他亦獲得英國及中國球迷投票選出的「球迷票選最佳球員獎」。他亦憑着在沙特阿拉伯大師賽的決賽中，在決勝局以10比9力挫威廉斯，而獲得「年度神奇時刻大獎」；一人獨攬三個獎項成為大贏家。

至於上屆世界冠軍奇倫威爾森，今季表現都相當出色，他獲選為「傳媒評選最佳球員」，他今季共贏得四項排名賽冠軍，包括西安格蘭披治賽、北愛爾蘭公開賽、德國大師賽及球員錦標賽。同時，他亦因為2024年奪得世界冠軍後，今年加入了WST名人堂。

剛在世錦賽令中國人振奮的趙心童，則獲得年度最佳表現獎，他今季以業餘球手身份，直闖克魯斯堡大劇院寫下歷史，成為首位奪得世界冠軍的亞洲球手，至今仍讓球迷津津樂道。中國女將白雨露在WST的「成績表」都榜上有名，榮膺年度最佳新人獎，她在英錦賽打入48強，創造了桌壇三大賽中，女子球員取得的最佳成績。另一位中國球手肖國棟獲得了年度最佳突破選手獎，他在武漢公開賽奪冠並躋身世界排名TOP16，在職業生涯大躍進。