打入前5都冇用？車路士或被禠奪歐聯資格

車路士正在力保英超前5位，奪取下屆歐聯入場券，但根據英國《泰晤士報》爆料，歐洲足協唔接受車仔將女子隊出售畀母公司嘅「財技安排」，球會面臨財政違規，即使今季以聯賽前5位過終點，亦可能被禠奪歐聯參賽資格。

車路士近年大肆增兵，導致入不敷支，會方之前將女子隊以2億鎊(約20億港元)出售畀母公司BlueCo整靚盤數，英超賽會冇明文禁止球會出售資產畀聯繫公司，車路士財務審查成功過關。

不過，根據歐洲足協規定，如果球會將資產賣畀聯繫公司，並唔計入盈利，車路士將女子隊或旗下酒店賣畀母公司，歐洲足協都唔會承認為「真正收入」，據悉車仔正在同歐洲足協溝通，解釋相關買賣並非關聯交易。

另外，車路士母公司BlueCo同時係法甲球會斯特拉斯堡大股東，斯特拉斯堡現時排聯賽第6位，僅少第3位摩納哥1分，仍有機會打入前3位，參加下屆歐聯。歐洲足協禁止同一班主旗下兩間或以上球會參加同一項歐洲賽，如果車路士同斯特拉斯堡都獲得歐聯入場券，只有聯賽排名較高一隊可以參賽，意味車仔即使獲得英超第5位，都可能無緣歐聯。