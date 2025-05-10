港超聯　為鞠盈智告別！冠忠南區迎戰港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）頭場，冠忠南區今季最後1次坐鎮香港仔運動場出擊，與港會正面交鋒。南區今仗特意安排季後退役的鞠盈智，以隊長身份正選出擊，聯同佐佐木周及容昊控制中場，為基哥利、艾華及趙聡悟製造埋門，史提芬彭利拿及亞哥斯達先列後備；客隊則續由費查把關，梁城祖復任正選，唐道碧及奧斯卡擔任中場屏障。

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

8 李嘉耀

9 基哥利

11 佐佐木周

16 翟廷峯

18 艾華

19 趙聡悟

21 黃浩然

23 容昊

24 鞠盈智［C］

港會正選：

1 費查［GK］［C］

4 唐道碧

6 奧斯卡

9 里奧

23 梁城祖

26 羅素

55 費利皮爾

67 麥根尼高

74 史加利

80 關歷克

97 林澔希

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

4 川瀨浩太

7 史提芬彭利拿

10 亞哥斯達

20 游卓峰

27 莊晉

28 張國鋒

港會後備：

95 李溢晉 ［GK］

5 斯特芬

7 陳灝

8 麥美倫

15 素朗臣

18 積施利

19 申在鎬

20 黃琛喆

28 黎皚韜

40 歷祈活

44 彬尼

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）頭場，冠忠南區今季最後1次在香港仔運動場出擊，迎戰港會。主隊賽前會為即將退役的球員兼助教鞠盈智舉行儀式，一眾球員必定全力以赴，讓「阿智」留下美好回憶。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區上場賽和大埔，以1分之差力壓踢少1場的九龍城排第5位，領隊貝可泓盼球員面對港會，嘗試加快進攻節奏，製造威脅：「之前喺『足總盃』輸畀港會，致命傷係攻勢做得唔夠快，令佢哋有時間縮晒喺後面守，不過最近見到大家信心好咗，連帶把握力有改善，希望今場組織做得爽啲，爭取入波。」陣容方面，宋柱浩、基斯及陳凱柏因累積足夠黃牌要停賽，上場遭遇鼻骨骨裂的黎格爾未能候命，川瀨浩太則有傷在身，上陣機會不大。

中場容昊則強調全隊會為季後引退的鞠盈智而戰，全力爭勝：「港會好多攻勢都係由史加利策動，我哋會努力限制佢嘅發揮，而且今場應該係『智哥』職業生涯最後1場比賽，大家好想為佢贏波，鬥志完全唔使懷疑。」

港會方面，上周不敵理文後各項賽事對上8場僅1和7負，主教練谷卓斯承認球隊處於困境，但仍有信心在南區身上搶分：「球隊最近幾場都創造出唔少機會，但始終做唔好埋門嗰腳，不過我哋今季對住南區往績唔差，試過保持清白之身甚至贏波，只要大家改善把握力，有機會攞到分㗎！」值得一提，陳浩嘉累積5黃停賽。

至於右閘林澔希形容南區翼鋒突破力強，務必小心提防：「南區側擊力強，我哋周中喺『U22聯賽』足總盃對過艾華，佢速度快之餘又大隻，畀到球隊好大威脅，所以我哋由攻轉守嗰吓要小心啲。」