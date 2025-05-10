艾卡華斯復出迎今季25勝：測試合格

西班牙小天王艾卡華斯周五（9日）傷愈復出在羅馬網賽亮相，並以直落兩盤6比3、6比3淘汰塞爾維亞的拿祖域，讓他備戰法網注下強心針。

艾卡華斯上月因肌肉受傷缺席了馬德里大師賽，而他今仗回歸賽場也戴着護膝出戰，以作保護，這位22歲名將在場上移動自如，而力量十足，周一剛慶祝生日的艾卡華斯稱:「身體感覺很好！今天移動自如，亦有幾次不錯的衝刺，沒有任何疼痛。」他續稱:「這對我來說是一次考驗，我覺得應該算合格，我會努力讓自己在場上感覺更舒服，保持移動，不想再有傷病。」今場比賽爭逐了82分鐘，他獲得了20個致勝球，這也是他今季第25勝。

這位賽事3號種子，下仗將面對埃斯托利爾網賽冠軍的米高臣，並向個人今季第三個冠軍進發；去年艾卡華斯因傷缺席羅馬網賽，而他的目標也期望可以在意大利捧盃。

至於2023年盟主麥維迪夫則以直落兩盤6比4、6比2擊敗英國的諾利，順利晉級。擁有主場之利的意大利球手姆錫迪，僅花86分鐘便以直落兩盤6比3、6比2淘汰外圍賽晉級者華坦寧，自巴黎奧運獲得銅牌以來，在紅土戰績上獲得18勝4負的成績，這位世界排名第9的選手，下場比賽將面對美國新星Brandon Nakashima。