保前3作客慳住踢　曼城細盤見好就收

英超賽事，包尾大幡修咸頓主場鬥曼城。「藍月亮」曼城近期聯賽4連勝後進佔3甲，不過下季歐聯資格仍未落實，今場要搶3分鞏固位置。曼城實力遠勝修咸頓，但近期比賽都係就住嚟踢，作客更加唔敢托大，小勝已經收貨，博3.5球嘅細盤好路。（Now 621周六晚10時直播）

曼城今季受到嚴重傷兵問題困擾，雖然季尾情況好轉令成績提升，不過仍未回復以往嘅霸氣，馬莫殊、謝利美杜古等攻擊球員表現唔太穩定，馬莫殊近4場都冇波入，謝利美杜古同沙雲奴等翼鋒更陷入幾個月嘅入球荒，雖然艾寧夏蘭特已經傷愈，但久疏戰陣下狀態難寄厚望。

修咸頓實力未夠班，曼城贏波難度唔大，不過要留意「藍月亮」將會喺英足盃決賽爭霸，今場當然想所有主力都避免受傷，所以無必要出盡全力去數胡，上輪主場對狼隊就小勝1比0。曼城近期作客都採取「見好即收」策略，近5場作客總入球全開3球或以下。

包尾嘅修咸頓早已篤定降班，今季輸咗28場聯賽，對住曼城輸波就預咗，不過一眾球員為爭啖氣，陣上仍然睇到鬥志，演出未到任人魚肉地步，佢哋近4場聯賽，總入球全開3球或以下，今場博3.5球嘅入球細。

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