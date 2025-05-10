港超聯　大埔作客鬥標準流浪誓搶分

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）由「二哥」大埔，作客青衣運動場面對標準流浪。流浪今場派出剛領取護照、首次以本地球員身份出戰的奧力斯把關，梁煒烽、林堂真鎮守後防，巴拉克在中場派牌，入球重任落在小將馬榕生、劉智樂身上。「綠戰士」則派出今季第一次在聯賽擔正的宋紘毅任左閘，前線更擺出鍾偉強、伊高沙托尼、馬卡雷拿和盧卡斯㩦手攻堅。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時同步直播）

標準流浪正選：

30 奧力斯 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

14 馬榕生

23 林堂真

32 李泳豪

37 張廣然

97 任亨浚

98 姜鋧

大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

15 杜國榆

18 伊高沙托尼

20 帕特華維迪

26 李家豪

33 加比爾 [C]

80 鍾偉強

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

9 黃韜霖

19 姚浩明

20 尼葛

21 張青雲

25 梁凱俊

56 劉彥匡

59 周以軒

大埔後備：

1戴廷匡 [GK]

2 楊學敏

5 峇夏比

6 羅振庭

17 郭縉諾

21 張志昊

23 李樂謙

28 徐朗

44 韋法頓

87 尼高拉斯

99 鄭子森

周六（10日）尾場為大家送上一場「中銀人壽超級聯賽」焦點大戰，由「二哥」大埔作客青衣運動場面對標準流浪。流浪今場繼續受球員停賽困擾，未能排出最強陣容；「綠戰士」勢把握機會完成「3殺」對手，兼全力追趕榜首理文。

標準流浪上場陣容不整下，以1球不敵傑志，領隊黃展鴻對於未能把握機會追平感到可惜，而除了外援雷仙奴及伊巴謙繼續停賽，守將安沙今場又因累積5面黃牌需停賽，大埔借將比迪高亦未能列陣，預計陣容將有大幅調動，黃展鴻強調板凳深度充足：「我哋中後場外援有林堂真、林遼太同奧利斯，而且後備仲有兩個韓國球員喺度，佢哋都有Keep住比賽狀態，所以人腳上唔太擔心。如果同上場對傑志咁，防守做得夠嚴密，打番本身嘅戰術模式，相信後防線都唔會點變，喺前場冇外援嘅情況下，希望靠『樂仔』（劉智樂）把握機會入波。」

流浪近5場失球數字顯著減少，門將奥利斯（Aleks）認為球隊防守表現穩固，面對「藍鳥」仍能保持半場不失，相信今場有力與大埔抗衡：「雖然上場冇辦法出到最佳陣容，但都可以捱到大半場，仲要失球數比季初交手少咗一大截，證明我哋實力同鬥心都唔輸蝕畀強隊，呢排對手主力球員狀態唔算十足，只要唔好畀佢哋咁易做到長傳急攻，話唔定可以趁今場『偷雞』。」

大埔上場打和冠忠南區，失分後痛失爭冠主導權，後備上陣的前鋒伊達里奧，更最新加入「十字軍」行列，主教練李志堅承認傷兵情況並不樂觀：「 伊達里奧初步整親膝頭，上場想再試吓都唔得。伊高沙托尼、Philip（陳肇鈞）就實際情況仲有啲抆，但老實講都冇得勉強。」

至於在周中U22聯賽足總盃8強，踢足全場的小將李樂謙，則強調球隊今場一定全力爭勝：「依家落後理文1分，唔止對流浪，剩低幾場目標都係攞晒3分。我哋可能多啲高大球員，會盡量利用高空波，再去組織攻勢。」提到對方續有兩大進攻主力缺陣，「樂謙」則坦言對球隊有利：「伊巴謙、雷仙奴好大威脅，冇咗佢兩個，防守會比較容易處理。」