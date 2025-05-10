港超聯　冠忠南區3比1挫港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）頭場，冠忠南區今季最後1次坐鎮香港仔運動場出擊，與港會正面交鋒。今仗為南區球員兼助教鞠盈智的掛靴戰，最終主隊靠基哥利、容昊及艾華各入1球，以3比1擊敗一度由里奧追平的港會。

南區今仗特意安排季後退役的鞠盈智，以隊長身份正選出擊，聯同佐佐木周及容昊控制中場，為基哥利、艾華及趙聡悟製造埋門，史提芬彭利拿及亞哥斯達先列後備；客隊則續由費查把關，梁城祖復任正選，唐道碧及奧斯卡擔任中場屏障。

開賽僅兩分鐘，南區幾乎先開紀錄，趙聡悟起腳被羅素擋出，艾華近門補射中網側。19分鐘，鞠盈智分邊，艾華傳中助攻基哥利門前撞入成1比0。5分鐘後，主隊球迷掌聲雷動，向身穿24號球衣的鞠盈智致敬。34分鐘，林澔希右路斬入禁區，里奧近門射入，3分鐘後，南區再度領先，林澔希剷走趙聡悟腳下球，容昊禁區頂射成2比1，41分鐘，艾華接應長傳，半單刀射破費查十指關，南區半場領先3比1。

客隊半場立即調入黃琛喆及積施利，嘗試平反敗局，50分鐘，羅素接應史加利角球，頭槌攻門高出。58分鐘，南區以亞哥斯達入替鞠盈智，後者被換出後與職球員逐一擁抱。南區隨後繼續搶攻，史提芬彭利拿起腳，羅素疑似在禁區內犯手球，球證觀看VAR後判罰12碼，惟陳潤潼操刀被費查沒收，90分鐘，史加利接應黃琛喆傳中頂中柱，結果南區贏3比1完場，全取3分。

今場為南區本季主場謝幕戰，領隊貝可泓（Calvin）稱讚球員表現出色：「雖然今場陣容不整，但大家信心好咗，就算缺少一、兩個主力都有能力限制港會進攻。」Calvin亦向記者透露來季組軍方針：「大多數主力會留隊，但部份位置嘅球員平均年紀比較大，所以為咗令球隊未來健康發展，要繼續年輕化，細節會等完季之後同管理層傾吓。」