港超聯　告別職業生涯　鞠盈智：望本土球員愈來愈好

冠忠南區周六（10日）今季最後1次坐鎮香港仔運動場出擊，最終以3比1擊敗港會，今場為37歲中場鞠盈智的主場告別戰，今場獲足總選為全場最佳球員（POM）的「阿智」表示今場為其職業生涯劃上完美句號，又祝福本土年輕球員有更好發展。

37歲中場鞠盈智今季身兼兩職，以助教兼球員雙重身份助南區取得「賽馬會菁英盃」冠軍，今場更帶上隊長臂章，率領球隊全取3分，他形容是最圓滿的結局：「今場攞到POM我自己好開心，球隊仲贏到波，對我嚟講個球員生涯好圓滿，因為之前已經講過今年係最後一季踢，今季喺球隊都係以教練為主，所以當落到場做球員我自己係好享受。做球員好簡單，做好自己享受競爭就得，最唔捨得肯定係球場上面球迷嘅加油聲，尤其是今日天氣唔好都專登入場，每次都好感動，多謝大家。」

曾經與領隊貝可泓於公民共事，由首間效力球會到南區又再度合作，「阿智」表示這份緣份奇妙：「我第一間球會Calvin（貝可泓）喺度，我做球員嘅最後一間球會Calvin又喺度，大家都拍住上咁多年，我同他都幾有緣。」來季重心會集中於助教的工作，作為前港腳的「阿智」亦祝福香港球壇有更好發展：「我冇諗過要邊個球員接班，最希望多啲香港球員發展得愈來愈好，每一個位置都要出到優秀嘅年輕本土的球員。」