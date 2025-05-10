蘇黎世3x3　梁凱澄兩場21分助滙基晉級

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」周六（10日）展開女子組小組賽階段，滙基書院（大坑東）兩場打滿22分取勝晉級，惟球隊面臨主力方雪兒受傷沉重打擊。

女子組共有64隊，上屆冠、亞、季、殿軍直入決賽日，其餘60隊分成20組，周六（10日）上演其中10組小組賽事。

滙基書院（大坑東）今屆以2023年冠軍班底梁凱澄、方雪兒配搭葉詠恩和吳慧妤出戰，球隊默契十足，而且攻守兼備，首場即以22：0橫掃寧波第二中學，惟主力之一方雪兒於比賽上籃時右膝受傷，賽後需要送院治理，眾將顯得十分擔心。滙基之後再以22：2擊敗禮賢會彭學高中學，成為全日唯一連續兩場打滿22分的球隊，將會晉級6月28日舉行的淘汰賽。

兩場合取21分的梁凱澄（Cubie）賽後憂心忡忡地接受訪問：「心情很複雜，因為我即將畢業，這是我最後一年和她們合作，加上下星期有另一比賽要打，見到她受傷亦不開心。」

滙基於精英賽首階段止步，身為主力的Cubie直言上了沉重一課：「精英賽因為抽到死亡組，自己壓力很大以致首場表現失準，雖然之後可以贏到女拔，但最後都因為得失分錯失晉級資格。那次之後自己改變許多，我學會無論對任何對手都好，只需做好自己本分，因為我不是孤軍作戰，我還有隊友可以依靠。」

畢業後將赴美國升學的Cubie，期望在餘下比賽盡情發揮，不留遺憾：「大家都成熟了，默契愈來愈好，球商和球技亦有進步，當然想贏冠軍，但見步行步吧！」

2023年奪得殿軍的漢華中學今屆派出黃鈺媛、邱安妮、陳淑兒和李麗沂，小組首場憑陳淑兒轟9分，以15：3大勝基督教女青年會丘佐榮中學，第2場亦憑陳淑兒和邱安妮各取6分及5分，以14：6力挫粉嶺救恩書院於H組脫穎而出。

本學年漢華中學在港九區學界賽以第7名打入精英賽，最終8強止步，中六的邱安妮期望轉戰三人賽會有會有更好成績：「之前學界賽和精英賽表現不算太好，一定會不開心，因為師姐以前成績很好，來到我們好像沒落了，但我們已經盡力，這些亦已成過去。今年是我最後一年參賽，希望可以享受每一場比賽，希望可以帶領球隊拿到好名次，之後就交給師妹打。」

剛完成DSE考試的「安妮」表示三人賽節奏快，所以她亦要時間適應和重拾狀態，而球隊首要目標是力爭打入7月3日修頓場館舉行的決賽日：「我很喜歡打修頓，感覺氣氛令我更加集中，希望盡力8強。」