港超聯　使唔使咁激？大埔3比2絕殺標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（10日）尾場，由大埔作客青衣運動場面對標準流浪。上半場21分鐘便落後的大埔，補時階段靠帕特華維迪頭槌絕殺，以3比2險勝對手。「綠戰士」贏波後暫時重登榜首，打多一場下領先理文兩分，爭奪聯賽冠軍，仲有價講！

流浪今場派出剛領取特區護照、首次以本地球員身份出戰的奧力斯把關，梁煒烽、林堂真鎮守後防，巴拉克在中場派牌，入球重任落在小將馬榕生、劉智樂身上。「綠戰士」則派出今季第一次在聯賽擔正的宋紘毅任左閘，前線由鍾偉強、伊高沙托尼、馬卡雷拿和盧卡斯㩦手攻堅。

非勝不可的大埔，9分鐘先有埋門機會，盧卡斯交橫，鍾偉強禁區內起腳被奧力斯撲走。流浪在12分鐘慘食詐胡，巴拉克單刀射入，VAR卻指他越位在先。9分鐘後，打開記錄一方仍屬流浪，巴拉克開出角球，劉智樂跳贏對方一眾高佬頂入，成功打破孫銘謙在2022至23球季創下的華人球員單季入球記錄。大埔落後下急起直追，並在42分鐘成功扳平，李家豪右路傳中，盧卡斯力壓對方後衞頂入，半場兩隊踢成1比1。

易邊後大埔換入羅振庭，59分鐘即收到成效，盧卡斯交出直線，伊高沙托尼殺入禁區熨射遠柱得手，反超流浪2比1。大埔追平後戰況陷入膠着，直至78分鐘流浪差點再有斬獲，劉智樂把握對方後衞解園不遠大腳抽入，但球證翻查VAR後，指馬榕生侵犯宋紘毅在先，判入球無效。流浪未有放棄，臨完場前林堂真斬前，劉智樂二傳予後上的馬榕生，該名前理文青年軍冷靜射入，替流浪追成2比2。

不過，去到補時6分鐘階段，盡地一煲的大埔由帕特華維迪，接應馬卡雷拿的右路傳中頭槌絕殺，協助「綠戰士」驚濤駭浪下以以3比2險勝。

對於能夠打破華人球員單季入球記錄，劉智樂賽後表示十分開心，但強調絕不會因此自滿：「無論今年定上年，一直都希望不停入球。自己季初嘅目標唔止係做華人神射手，我會想同巴科爾、艾華頓爭，不停嘗試突破自己，個目標擺到高先可以去追。」