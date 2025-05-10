港超聯　入波仍徒勞　馬榕生：輸得好唔抵

標準流浪周六（10日）坐鎮青衣運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，但在完場前卻遭絕殺，最終以2比3僅負大埔。年僅17歲的前鋒馬榕生，臨完場前一度為球隊追平，對於最後仍全失3分，賽後他在受訪時亦流下男兒淚，直言：「輸得唔抵！」

流浪一度遭大埔反超2比1，但去到90分鐘，今季首次在聯賽擔正的小將馬榕生，卻一度追平；可惜補時階段再度失守之下，最終以2比3落敗。雖然攻入個人在港超首個入球，但球隊卻輸波，賽後馬榕生亦難掩失落，受訪時更一度流淚：「我覺得輸得唔抵，明明依場大家都畀盡力去踢，跟足賽前部署，但最後都要輸波。」同時，「馬仔」又認為自己仍有不少進步空間：「尤其係體能、強度都要加強，雖然琴日係U18足總盃踢咗80分鐘，但我覺得唔係藉口。」

因樣貌、踢法相似，「馬仔」被球迷稱為「香港拉明耶馬」，對此他表示不太介意，又指自己會努力向這名巴塞隆拿翼鋒學習：「依個花名由季初講到依家，一開始純粹因為我個樣，但慢慢大家都認同，我覺得係一個好好嘅讚賞。我會繼續努力，好似也馬一樣踢得咁好、有自信，落到場唔驚對面。」

至於作為「馬仔」的前線拍檔，隊長劉智樂亦大讚這名小將表現：「佢好有活力、夠靈敏，一對一突破能力同盤扭都好強，可能仲比我優勝；無論傳波，射波都有一定能力，希望佢繼續加油同進步！」