港超聯　北區主場迎戰東方

【東網按次收費直播】

周日（11日）另一場「中銀人壽香港超級聯賽」，北區於北區運動場迎戰「3哥」東方。東方上場重返勝軌後，目前爭冠仍未絕望；面對剛終止連勝走勢的北區，事必乘勝追擊，力爭各項賽事「4殺」對手！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上場2比3僅負冠忠南區，聯賽連勝走勢被打斷，主教練陳志康承認球隊表現的確未如理想：「球員贏咗幾場之後心態上放鬆咗，入局太慢，防守畀太多空間對手；可取嘅係下半場大家有番爭取入球嘅心態。」

北區今場迎戰東方，「Cow Sir」表示會盡力與強敵抗衡，以贏波為目標：「東方球員質素高，整季發揮好穩定，尤其係巴科爾、馬高斯，同埋進攻死球都非常有威脅，但我哋每場波同樣會全力爭勝。」

另一方面，東方上周以3比1擊敗九龍城，主教練盧比度（Chino）對此感到滿意，但強調仍對爭奪聯賽冠軍持平常心：「球隊早排走勢麻麻，上個禮拜贏番場，總算令大家鬆一口氣，我哋會專注做好自己，畀心機贏埋最後3場聯賽，唔好畀理文同大埔嘅賽果分心。」

談到今場作客北區，Chino指對方戰力不容忽視，有力為球隊帶來麻煩：「北區實力都有咁上下，今場作客只會更難踢，希望大家盡快適應場地，發揮應有水準。」陣容方面，早前接受手術的亞歷斯祖已經復操，但賓紀文要養傷多1星期才能復出。

【兩隊預計正選陣容】

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：2.波比 5.丹尼路 3.基拿美 29.簡嘉亨

中場：10.羅曉聰 32.艾利安 8.肯迪

前鋒：73.黃偉國 9.羅港威 11.古杜拉

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 72.拿亞 6.米祖域 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 36.顧斌

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 77.李俊霆