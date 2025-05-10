港超聯　九龍城頑抗理文來襲

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周日(11日)「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，由九龍城假深水埗運動場迎戰理文。隨着大埔周六1(10日)贏波，理文要重返榜首，是役乃非勝不可，且看在離衞冕目標愈來愈近的情況下，「黃黑軍團」能否在九龍城身上全取贏波3分！(港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播)

九龍城上仗面對東方一度追和，惟最後以1比3不敵對手，主教練陳銘剛認為球隊集中力成最大分野，面對理文須加以改善，並盡早把握機會，消耗對手體力：「球員喺上場已經做到賽前八成部署，但成日去到70分鐘呢啲關鍵時刻集中力就開始跌得快，所以我都特別提醒班球員，盡量喺早段消耗對手體力，尤其是理文爭標壓力大，早段會比較心急，如果我哋利用到呢點，話唔定可以把握對手犯錯去反撃。」

前鋒楊朝景上場為九龍城首度擔正，更攻入個人今季第2球，他表示球隊經歷6連敗後渴望重返勝軌，會盡力爭取有分落袋：「上場第一次擔正有啲緊張，好彩上半場幫球隊追和，好可惜下半場體力唔夠，有幾個機會都把握唔到。今場對手已經冇失分空間，相反我哋少啲心理包袱，只要集中精神踢好場波，今場形勢我諗唔會一面倒。」

理文上場擊敗港會後領先大埔1分，暫代主教練朱兆基形容雖然己隊暫列聯賽榜首，但爭標機會仍與「綠戰士」均等，心態調節為目前最大課題：「分數上大家差距唔多，唔係話依家榜首就穩陣，球隊一定要保持警覺性，特別對住下半版球隊唔可以輕敵，聯賽得番3場仲可以有好多變數，所以呢刻裡面，大家心態調節係最關鍵。」

上場有份建功的前鋒羅沙，就表示球隊雖然掌握爭標主導權，但強調必須專注於自身表現：「好開心上場入到波，依家覺得已經上晒力，嚟緊每場比賽我都會當決賽咁踢，依家頭３爭得好激烈，我哋好好把握機會，做好自己就得。」

【兩隊預計正選陣容】

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：2.余沛康 3.韋利安 4.姜𠗕賢 14.龍梓軒

中場：17.田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55.余煒廉 23.泰法蘇尼 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：10.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙