艾殊利高爾：伊沙克Vs高爾彭馬鬥射術

英超周日早場將上演關鍵的「歐聯6分波」大戰，由紐卡素主場對車路士。兩隊目前於聯賽榜同得63分，英超前5席位爭奪戰變得如火如荼。

「喜鵲」目前僅以得失球差力壓「藍戰士」，最後3輪聯賽有兩場是主場，這對他們相當有利，尤其考慮到他們近5場主場聯賽全勝，兼且連續3次在主場擊敗車路士。

雖然車路士今季失球數僅次於聯賽頭兩名球隊，但紐卡素射手阿歷山大伊沙克必定歡迎藍軍來訪，皆因這名瑞典射手狀態大勇，除了近4次對車路士皆有入球，近13場於球會及國家隊賽事更入9球，現時在聯賽神射手榜僅次於穆罕默德沙拿排第2名。

另一邊廂，車路士則慶幸高爾彭馬終於重拾射門鞋，儘管經歷了長期入球荒，這位中場球員在場上始終保持一定的影響力，球迷望他在季末關鍵時刻能夠再次爆發，帶領球隊衝擊聯賽前5。

不過，車路士最後3輪聯賽的對手相當凶險，需要作客紐卡素和諾定咸森林，這對「藍戰士」而言絕非好消息，事關他們近9場作客聯賽僅1勝，今季在倫敦以外只贏過4場。車路士今仗不容有失，至少需要搶得1分，但我認為紐卡素靠聖占士公園主場威力將稍佔上風，並在這場五五波脫穎險勝。