曼城遭包尾魚腩悶和　夏蘭特復出變「黑腳」

周六(10日)晚英超爆大冷，前列勁旅曼城作客只能同已篤定降班嘅包尾球隊修咸頓悶和0比0，連1.09倍客W都開唔出，養傷6星期嘅射手艾寧夏蘭特今仗復出，並擔任正選踢足全場，但毫無建樹，猶如「隱形人」。曼城失分後，僅領先第6位阿士東維拉2分，能否力保前5位，奪取下屆歐聯入場券，存在重大變數。

艾寧夏蘭特3月底對般尼茅夫，不慎整傷足踝，因而一直缺陣，今仗復出立即擔任正選，但狀態唔明顯不足，連觸球機會都非常少。最大鑊係呢位挪威國腳窒礙「藍月亮」整體進攻效率，即使球隊全場有72%控球率，26次射門，但只有5次中目標，最終互交白卷，曼城聯賽4連勝走勢斷纜，身為首席射手嘅夏蘭特復出反而成為「黑腳」。

賽後曼城領隊哥迪奧拿承認夏蘭特狀態不足，但球隊需要1位「禁區殺手」，安排佢踢足全場並冇問題。曼城將於5月17日晚英足盃決賽對水晶宮，如果艾寧夏蘭特屆時未能重拾射門鞋，恐怕「藍月亮」隨時有失冠危機。

值得一提，修咸頓和波後，今季英超36戰有12分，比2007/08年球季嘅打比郡多1分，總算避過一劫，唔使做英超史上單季最低分球隊。