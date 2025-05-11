維拉「超長補時」入波　歐聯入場券之爭困獸鬥

周日(11日)凌晨英超，阿士東維拉憑上半場補時5分半鐘入波，作客以1比0擊敗般尼茅夫，追至同第4位紐卡素、第5位車路士同分，加上紐、車將於周日(11日)晚交鋒，令前5位歐聯入場券之爭，出現困獸鬥格局。

阿士東維拉為爭入前5位，參加下屆歐聯，今仗反客為主搶攻，創造唔少攻勢，包括保巴卡卡馬拉近門飛頂，被對方門將阿列沙巴拿加神勇撲出，馬迪卡殊補頂，又被呢位西班牙鋼門接到。

今仗罕有出現上半場超長補時，踢到補時5分31秒，奧尼屈堅斯近門射入，為阿士東維拉打開紀錄，亦係維拉自2023年11月對熱刺後，上半場最遲入波時間。

換邊之後，般尼茅夫積極反攻，尤其是維拉中場積及藍斯80分鐘被逐後，般尼茅夫佔有壓倒性優勢，安東尼施美安曾經近門凌空起腳，被維拉門將達米安馬天尼斯奇迹撲出。賽後維拉主帥艾美利大讚球隊表現出色，目標只有1個就係取得下屆歐聯參賽資格。

阿士東維拉餘下2場英超分別主場對熱刺、作客曼聯，如果全勝，就可以創下球隊史上單季英超最高得分紀錄。