馬體會神鋒狂轟4球　11分鐘「戴帽」破西甲紀錄

周日(11日)凌晨西甲，馬德里體育會主場以4比0大勝皇家蘇斯達，前鋒阿歷山大索洛夫包辦4個入波，開賽11分鐘已入3球完成「帽子戲法」，成為西甲成立96年以來，最快「戴帽」球員。

馬體會一開波就狂攻對手，柏保路巴里奧斯右路傳中，阿歷山大索洛夫勁射入網打開紀錄，當時僅開賽7分鐘，跟住呢位29歲挪威國腳表演腳法，半單刀用假作呃過對手，射成2比0。

戰至11分鐘，皇家蘇斯達防線犯錯，阿歷山大索洛夫把握機會抽入，完成「帽子戲法」，打破1929年比斯迪特及1941年蒙度保持嘅西甲最快「戴帽」紀錄，當年兩人都係開賽15分鐘入3球，索洛夫將紀錄加快多達4分鐘。

阿歷山大索洛夫仲未肯收手，上半場未夠30分鐘已經射入4球，換邊後冇耐，佢有機會入第5球，可惜射門中楣彈出。如非馬體會教練施蒙尼74分鐘收起阿歷山大索洛夫，佢應該仲有波入。

其實阿歷山大索洛夫唔係第1次喺西甲食「大四喜」，佢效力維拉利爾期間，上年5月對皇馬，都射入4球，打和4比4，以23球成為上季西甲射手榜第2位，僅次於多夫碧。馬體會上年8月以3,200萬歐元(約2.8億港元)收購阿歷山大索洛夫，佢今季各項賽事上陣47場入21球，包括聯賽有17球進帳，馬體會贏波後，提早穩奪下屆歐聯入場券。