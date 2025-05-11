哈利卡尼獎盃到手　梅拿主場圓滿告別

周日(11日)凌晨德甲，已提早奪冠嘅拜仁慕尼黑並冇鬆懈，主場以2比0擊敗慕遜加柏，神鋒哈利卡尼停賽1場後復出，立即射入1球。賽後舉行頒獎儀式，呢位31歲英格蘭國腳15年職業生涯，終於首次捧起冠軍獎盃，與此同時亦成為老將湯馬士梅拿17年拜仁歲月告別禮。

第2位利華古遜上周和波失分後，拜仁慕尼黑已肯定自動提早奪冠，今仗係球隊今季最後1場主場賽事，當然要以贏波謝幕，上半場31分鐘，米高奧利斯射門，哈利卡尼加多一頭頂入打開紀錄，亦係佢今季第25個聯賽入球，神射手獎非佢莫屬。

戰至補時，米高奧利斯近門射入，呢位23歲法國國腳今季加盟拜仁，上陣49場入16球及20次助攻，其中聯賽有14次助攻排第1位，意味拜仁球員好大機會囊括今季神射手及助攻王殊榮。

值得一提，今場踢到84分鐘，拜仁教練高柏尼換入湯馬士梅拿，畀佢接受球迷致敬，呢位35歲中場已落實今夏約滿離隊，佢累積為拜仁上陣750場入248球及222次助攻，捧過33項錦標，包括13次德甲、6次德國盃、2次歐聯、2次世冠盃。

另外，門將紐亞今仗以39歲零44日成為拜仁史上第大年齡上陣球員，僅次於名宿戴拿(40歲零198日)。