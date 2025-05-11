五人亞洲盃　港隊女足大勝菲律賓首闖淘汰賽

女子五人港隊周日（11日）在內蒙古呼和浩特市體育場，出戰亞洲足協女子五人足球亞洲盃決賽周最後1場B組分組賽，與菲律賓交手。最終港隊靠孔悅、蘇鎧霖及胡彩瑤梅開二度，張煒琪亦有1球進帳，以7比3勝出，得失球差肯定較A組3戰得3分的烏茲別克理想，確定成為其中一支最佳第3名，首次晉級淘汰賽。

兩隊頭兩戰皆北，需爭取成為最佳第3名晉級淘汰賽，港隊正選陣容作出1個變動，由曾麗薇取代蘇鎧霖擔正，其餘4名球員依然為吳卓蔚、張煒琪、胡彩瑤及陳詠詩。3分鐘，港隊前場壓逼成功，張煒琪接應曾麗薇橫傳，近門起腳被對方門將擋出。5分鐘後，曾麗珊回傳，陳詠詩施射又被菲律賓門將沒收。港隊到13分鐘更率先失守，幸好1分鐘後就憑蘇鎧霖勁射，省中對方球員彈入，為球隊追平，17分鐘，孔悅門前射入，助球隊反超2比1入更衣室。

港隊下半場初段再有斬獲，25分鐘，張煒琪接應蘇鎧霖傳送，射成3比1，1分鐘後，胡彩瑤逼甩對方腳下球後橫傳，助攻孔悅掃入，其後菲律賓追回1球，但之後胡彩瑤梅開二度，加上蘇鎧霖再入1球，即使菲律賓第3度攻破吳卓蔚十指關，但港隊以7比3勝出，分組賽3戰得3分，得失球差為「0」，比A組同樣得3分，但得失球差為「-5」的烏茲別克理想，篤定成為其中1支最佳第3名晉級，第1次殺入淘汰賽。