紐卡素激鬥車路士！免費台直播

歐洲球壇「超級星期日」，英西意大戰「三部曲」好波連場！頭盤先嚟英超紐卡素火併車路士，關乎雙方下屆歐聯「錢途」，必定打甩髀；緊接上演西甲「國家打吡」巴塞隆拿鬥皇馬，難得香港時間晚上10點15分開波，點可以錯過；之後意甲爭標雙雄拿玻里及國際米蘭壓軸登場，分途出擊為冠軍作最後衝刺！

今日母親節英超頭場免費直播，由紐卡素主場硬撼車路士。呢場屬爭逐下屆歐聯入場券「6分波」，紐卡素向來靠主場搵食，上輪作客和波失分更不容再失；「車仔」連場硬仗勁蝕底，近年造訪聖占士亦唔多掂，「喜鵲」以逸待勞下可乘虛而入，主勝有計。（ViuTV 96、Now 621及611周日晚7時直播）

英超4哥紐卡素上輪作客逼和白禮頓1比1，被排第5嘅「車仔」追至同分，兩隊只領先第6位諾定咸森林同第7位阿士東維拉2分及3分，前5之爭依然緊湊。好彩「喜鵲」喺聖占士公園球場特別醒神，近4仗主場贏晒兼狂轟14粒，包括大炒曼聯及水晶宮，就算祖連頓因傷缺陣，中前場嘅阿歷山大伊沙克、積及梅菲同辛度東拿利弗到震，現時1周1賽下，養精蓄銳預備今仗。

「車仔」近期戰績回升，但當中擊敗富咸及愛華頓表現其實麻麻，贏波叫好彩，就算上輪贏利物浦3比1，明顯係對手無心戀戰，啱啱歐協聯主場對佐加頓斯雖然派副選應戰，但其實佢哋近期都Keep住1周雙賽，計落冇紐卡素咁着數，加上近3次正式賽事造訪「喜鵲」輸晒，今仗凶多吉少。

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