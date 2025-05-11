蘇黎世學界三人賽　北協小組全勝晉級

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」昨日開鑼，周日（11日）於基督教香港信義會信義中學正式展開中學男子組小組賽，H組3隊鬥到難分難解，北角協同中學以新陣出擊，兩仗均獲21分帶走勝利，小組全勝晉級淘汰賽。

今屆賽事男子組與女子組相同，合計64支參賽隊伍，其中上屆冠、亞、季、殿軍直入7月3日舉行的決賽日，其餘60隊分為A至T組共20組，周日（11日）由當中的10組率先上演小組賽。

種子球隊北角協同中學，派出李震楠、周政言、尹世民和梁智堯4名年輕力量應戰小組賽，首仗面對嶺南鍾榮光博士紀念中學初段陷入僵局，由落後3：6一路追至9：9平手，隨後北協的李震楠發威連續得分，包括比賽尾段一次剷籃打入「2+1」，最終以21：16取勝。

第二戰對陣首戰同樣取勝的金巴崙長老會耀道中學，換言之兩隊勝者將晉級淘汰賽，耀道初段連轟2記三分戰成7：7，李震楠三度博得「And 1」表現搶鏡，終以21：14再下一城殺入6月28日舉行的淘汰賽。

北協主力因出戰另一賽事，今日小組賽未能出席，球隊派出4名中四至中五生應戰，其中後衛李震楠今日交出「MVP」級別表現，他賽後謙言全靠隊友們的付出：「他們防守能力出色，而大家一起落力搶籃板，今日才能贏波。」

就讀中五的李震楠透露最近才得知名單改動，並由他及其餘3位隊友組成新組合出戰：「師兄們出戰GA 110撞期小組賽，至於淘汰賽名單仍屬未知，要視乎教練安排。」「震楠」希望透過今次賽事磨練球技愈打愈好：「大家都尚在磨合當中，希望打好每一場向冠軍進發。我們不跟其他勁旅比較，目標只要超越師兄，一年打得好過一年完成接棒。」他續指今次賽事最想與男拔和英華交手：「始終未曾在正式的比賽贏過他們，期待在今次賽事再有正面交鋒。」

至於稍後進行的K組對決則有爆冷賽果，香港道教聯合會圓玄學院第一中學全隊上下一心，相繼擊敗中華基督教會譚李麗芬紀念中學及種子球隊廠商會中學，其中尾場憑永不言棄態度在最後讀秒階段上演熱血逆轉勝，成功出線淘汰賽比賽日。

小組賽Day2出線隊伍（男子組）：

A組：寶覺中學

F組：香港布廠商會朱石麟中學

G組：漢華中學

H組：北角協同中學

K組：香港道教聯合會圓玄學院第一中學

L組：馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

M組：天水圍官立中學