港超聯　北區主場迎戰東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）賽事，北區於北區運動場迎戰東方。北區今場強陣出擊，基拿美、丹尼路扼守中路，劉君正在中場掃蕩，羅港威、古杜拉在前線攻堅。東方則派出賀爾、巴科爾、卡路士、馬高斯和顧斌5名外援，洛迪古斯、巴杜姆先列後備。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

3 基拿美

5 丹尼路

8 肯迪 [C]

9 羅港威

10 羅曉聰

11 古杜拉

22 劉君正

23 韋健豪

29 簡嘉亨

73 黃偉國

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

7 巴科爾

16梁振邦 [C]

20 卡路士

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

32 林衍廷

36 顧斌

77 李俊霆

北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄 [GK]

2 波比

4 李俊霆

7 舒拉普

12 吳栢希

18 戴子軒

20 鄭宇稀

27 黃靖然

28 班哲文

32 艾利安

33 蕭世充

東方後備：

26廖富源 [GK]

9 巴杜姆

10 費利蒲薩

19 亞歷斯祖

28 蕭政

30 黃梓浩

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

88 張文浩

99 洛迪古斯

周日（11日）「中銀人壽香港超級聯賽」，北區於北區運動場迎戰「3哥」東方。東方上場重返勝軌後，目前爭冠仍未絕望；面對剛終止連勝走勢的北區，事必乘勝追擊，力爭各項賽事「4殺」對手！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

北區上場2比3僅負冠忠南區，聯賽連勝走勢被打斷，主教練陳志康承認球隊表現的確未如理想：「球員贏咗幾場之後心態上放鬆咗，入局太慢，防守畀太多空間對手；可取嘅係下半場大家有番爭取入球嘅心態。」

北區今場迎戰東方，「Cow Sir」表示會盡力與強敵抗衡，以贏波為目標：「東方球員質素高，整季發揮好穩定，尤其係巴科爾、馬高斯，同埋進攻死球都非常有威脅，但我哋每場波同樣會全力爭勝。」

另一方面，東方上周以3比1擊敗九龍城，主教練盧比度（Chino）對此感到滿意，但強調仍對爭奪聯賽冠軍持平常心：「球隊早排走勢麻麻，上個禮拜贏番場，總算令大家鬆一口氣，我哋會專注做好自己，畀心機贏埋最後3場聯賽，唔好畀理文同大埔嘅賽果分心。」

談到今場作客北區，Chino指對方戰力不容忽視，有力為球隊帶來麻煩：「北區實力都有咁上下，今場作客只會更難踢，希望大家盡快適應場地，發揮應有水準。」陣容方面，早前接受手術的亞歷斯祖已經復操，但賓紀文要養傷多1星期才能復出。