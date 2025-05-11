港超聯　九龍城頑抗理文來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）同時不同地舉行兩場賽事，其中九龍城在深水埗運動場挑戰理文。主隊有迪高、何瀧浩及田中芳拓組成中場鐵三角，支援卡朗及林學曦攻堅，重返大軍名單的邵昀俊先列後備；「黃黑軍團」則派出鄭兆均負責側擊，保利臣從後派牌，助安尼亞、艾華頓和羅沙爭取入球，黃威在後備席待命。

九龍城正選：

88 袁皓俊 ［GK］

2 余沛康

3 韋利安

4 姜𠗕賢

5 迪高

10 林學曦

14 龍梓軒

17 田中芳拓

21 曾錦濤［C］

23 何瀧浩

27 卡朗

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立花稜也

5 杜度

6 胡晉銘［C］

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

11 鄭兆均

19 金旻奎

23 泰法蘇尼

91 羅沙

九龍城後備：

19 陸平中［GK］

63 李瀚灝［GK］

8 邵昀俊

9 陳文輝

11 袁世傑

22 辛尼

25 許嘉樂

30 尼天奴

77 歐陽浩銘

80 楊朝景

89 歐陽耀冲

95 封天詠

理文後備：

1 梁興傑［GK］

2 周子謙

10 黃威

12 羅焯熙

13 李毅凱

18 鄧筵霑

20 保連奴

26 黃俊皓

31 翁煦濤

55 余煒廉

周日(11日)「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，由九龍城假深水埗運動場迎戰理文。隨着大埔周六(10日)贏波，理文要重返榜首，是役乃非勝不可，且看在離衞冕目標愈來愈近的情況下，「黃黑軍團」能否在九龍城身上全取贏波3分！(港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播)

九龍城上仗面對東方一度追和，惟最後以1比3不敵對手，主教練陳銘剛認為球隊集中力成最大分野，面對理文須加以改善，並盡早把握機會，消耗對手體力：「球員喺上場已經做到賽前八成部署，但成日去到70分鐘呢啲關鍵時刻集中力就開始跌得快，所以我都特別提醒班球員，盡量喺早段消耗對手體力，尤其是理文爭標壓力大，早段會比較心急，如果我哋利用到呢點，話唔定可以把握對手犯錯去反撃。」

前鋒楊朝景上場為九龍城首度擔正，更攻入個人今季第2球，他表示球隊經歷6連敗後渴望重返勝軌，會盡力爭取有分落袋：「上場第一次擔正有啲緊張，好彩上半場幫球隊追和，好可惜下半場體力唔夠，有幾個機會都把握唔到。今場對手已經冇失分空間，相反我哋少啲心理包袱，只要集中精神踢好場波，今場形勢我諗唔會一面倒。」

理文上場擊敗港會後領先大埔1分，暫代主教練朱兆基形容雖然己隊暫列聯賽榜首，但爭標機會仍與「綠戰士」均等，心態調節為目前最大課題：「分數上大家差距唔多，唔係話依家榜首就穩陣，球隊一定要保持警覺性，特別對住下半版球隊唔可以輕敵，聯賽得番3場仲可以有好多變數，所以呢刻裡面，大家心態調節係最關鍵。」

上場有份建功的前鋒羅沙，就表示球隊雖然掌握爭標主導權，但強調必須專注於自身表現：「好開心上場入到波，依家覺得已經上晒力，嚟緊每場比賽我都會當決賽咁踢，依家頭３爭得好激烈，我哋好好把握機會，做好自己就得。」