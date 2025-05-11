拉素補時逼和祖記攬炒 羅馬爭入前4機會來了

祖雲達斯(左)同拉素(右)打和變相「雙輸」。(Getty Images)

周日(11日)凌晨意甲，爭奪下屆歐聯入場券大戰，拉素主場踢到補時6分鐘入波，逼和第4位祖雲達斯1比1，一齊失分，意味第6位羅馬只要周二(13日)凌晨作客擊敗阿特蘭大，就可以升上第4位，大大提升獲得歐聯參賽資格機會。

兩隊同分，勝負關乎能否參加下屆歐聯，雙方上半場踢法比較謹慎，換邊後攻勢開始入肉，51分鐘祖雲達達中場韋斯頓麥堅尼左路傳中，高路梅安尼近門頂入，呢位巴黎聖日耳門借將近3次上陣入2球，希望以表現爭取祖記今夏買斷佢。

祖雲達斯領先後，原本佔上風，但中堅皮爾卡魯魯踢到60分鐘向對手卡斯迪蘭奴斯做出報復動作，證球睇完VAR後出示紅牌，趕皮爾卡魯魯出場。拉素踢多1人，立即加強攻勢，並有1次攻門中柱，最終喺補時6分鐘，由馬泰斯雲仙奴近門補射入網扳平1比1。

拉素及祖雲達斯都有64分在手，僅領先羅馬1分，兼踢多1場，面臨被羅馬反超前。事實上，羅馬狀態大勇，近19場聯賽不敗，近12場更加贏10場，有能力擊敗第3位阿特蘭大。(HOY TV 76周二凌晨2時45分直播)