西甲「國家打吡」！巴塞皇馬宿敵駁火騷

西甲「國家打吡」，巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里。榜首巴塞歐聯4強悲壯出局，勢必搵死敵做出氣袋，同時力爭贏波奠定捧盃基礎。2哥皇馬仲有些微爭冠希望，唔會坐以待斃，一於豁出去鬥攻。睇番兩隊近5次正式賽事交鋒，總入球全開4球或以上，再追中位數3.5球入球大。（Now 632周日晚10時15分直播）

巴塞現時領先皇馬4分，聯賽得番4輪下，今場只要贏波，冠軍就十拿九穩，決心唔使懷疑。事實上佢哋今季食住「銀河艦隊」，包括聯賽首循環大炒4球，西超盃決賽再贏5比2，上月底西盃決賽法定時間打和2比2，加時險勝3比2，心理佔優下班球員可望放膽主攻，唯一憂慮係防線欠穩，近4場聯賽主場失5球，今場就算贏波亦難保清白之身。

皇馬分數雖然落後，但未有放棄，聯賽4連勝咬住巴塞唔放。佢哋上周中冇賽事，班球員可以養精蓄銳，預計會以壓逼踢法抗敵，希望盡快入波領先。不過「銀河艦隊」防線傷兵滿營，除長期養傷嘅丹尼爾卡華積及艾達米列達奧外，魯迪格、費蘭特文迪及阿拉巴亦加入「十字兵」行列，分分鐘以攻代守，球迷等睇入球騷。

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