港超聯　保住榜首！理文戲劇性挫九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（11日）同時不同地舉行兩場賽事，其中九龍城在深水埗運動場挑戰理文。雖然「黃黑軍團」完場前有泰法蘇尼「兩黃一紅」被逐，但仍憑羅沙下半場補時階段頂入致勝球，2比1險勝九龍城全取3分，以1分之差力壓大埔重返榜首。

主隊有迪高、何瀧浩及田中芳拓組成中場鐵三角，支援卡朗及林學曦攻堅，重返大軍名單的邵昀俊先列後備；「黃黑軍團」則派出鄭兆均負責側擊，保利臣從後派牌，助安尼亞、艾華頓和羅沙爭取入球，黃威在後備席待命。

理文初段嘗試反客為主，3分鐘，安尼亞傳中，韋利安頂後，杜度近門撞射被袁皓俊擋出，10分鐘後，保利臣禁區頂主射罰球高出。35分鐘，九龍城收到壞消息，田中芳拓傷出，由陳文輝入替。上半場補時階段，保利臣施射中柱彈出，安尼亞「執雞」得手，理文領先1比0完半場。

主隊換邊後立即以辛尼入替何瀧浩，加強攻力，但理文繼續佔據主動，48分鐘，艾華頓接應安尼亞回傳，右路抽射，被袁皓俊拍出底線，3分鐘後，立花稜也傳中，艾華頓撞射又被袁皓俊救出。75分鐘，理文以李毅凱入替保利臣，加強防守，但戰至末段，泰法蘇尼踢跌迪高，球證觀看VAR後，向泰法蘇尼出示第2面黃牌，客隊要10人應戰，下半場補時階段，陳嘉豪放低皮球打算踢前，被卡朗成功偷波射成1比1，眼看理文失分之際，羅沙接應金旻奎傳中，頂成2比1完場，以1分之差力壓大埔，重返榜首。

理文戲劇性全取3分，暫代主教練朱兆基賽後如釋重負，承認球隊贏得好彩：「『嘉豪』（陳嘉豪）臨尾有個好嚴重嘅失誤，當失波之後大家都好洩氣，好擔心佢可唔可以有番信心，因為仲有兩場聯賽要踢，點知轉個頭羅沙入番1球；琴晚見到大埔好彩贏到波，不過我哋似乎仲好彩，就好似上天跌咗份禮物畀大家，但之後仲要畀心機，因為運氣唔會跟一世。」