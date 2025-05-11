港超聯　撞傷額頭仍踢足　梁振邦：平常心爭個人獎

東方周日（11日）作客北區運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，38歲的梁振邦被對方撞傷額頭後，仍堅持踢足全場，最終助球隊以1球小勝北區。賽後今場表現出色的「傻邦」，指自己仍能跟得上港超節奏，透露自己未有掛靴打算；對於季尾入選香港足球明星十一人，他則表示會持平常心。

梁振邦今場對北區客串中堅，表現相當穩健，下半場雖被對手撞傷額頭，但仍堅持繼續踢，最終成功助球隊力保不失，他認為今場勝利相當重要：「就算爭冠機會好細，我哋都想盡量做好自己，爭取更多分數，一直畀壓力理文，有時啲嘢好難講。」

翻查數據，梁振邦今季各項賽事已上陣多達33場，近14場聯賽更12次踢足全場，惟已經38歲的「傻邦」，賽後卻稱體能上問題不大，又透露自己很大機會再踢一季：「感覺暫時都可以，仲跟到港超節奏，因為唔係一周3賽，都有一個星期恢復。下季仲踢唔踢，自己意向正面嘅，但都要同球會商量，暫時未確定到。」

另外，球季即將完結，對於躋身季尾的香港足球明星十一人，「傻邦」表示會持平常心：「諗就冇諗，攞到獎咪當鼓勵、獎勵，始終隊隊都有好多好球員，要爭11個位唔係咁容易。」