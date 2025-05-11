曼聯亞洲之旅可袋800萬鎊 艾摩廉：幫球會賺錢好重要

曼聯踢完5月25日晚英超煞科戰後，將展開亞洲之旅表演賽，來回路程長達2.25萬公里，球員難免會覺得疲倦，但領隊魯賓艾摩廉認為，幫助球會增加收入非常重要，據悉紅魔鬼亞洲之行可以袋800萬鎊(約8,000萬港元)。

曼聯將於5月28日喺馬來西亞及5月30日喺香港踢表演賽，由於6月初有國際賽，意味隊內多位國腳完成亞洲之旅後，需要立即向國家隊報到，行程非常緊密，加上路途遙遠，球星們將經歷舟車勞頓之苦。

不過，領隊魯賓艾摩廉話去海外「吸金」非常重要：「我哋需要咁做，因為可以幫助球會賺取收入，亦要同世界各地球迷建立聯繫，尤其是經過一個艱難球季，令唔少球迷失望，我哋可以做嘅事，就係拉大隊去同大家見面。」

另外，英國《每日郵報》指曼聯同熱刺各獲得15,000張歐霸盃決賽門票名額，兩間球會做法大不同，熱刺免費向每位員工贈送1張門票，但紅魔鬼只透過抽籤方式，向員工送出極少量門票，被指太不近人情，曼聯方面表示要盡量留門票畀球迷，所以會另外為員工安排活動，一齊睇直播。