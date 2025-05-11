單車球世盃香港站煞科　李植源回應造假風波：無可奉告

2025 UCI單車球世界盃第2站亞洲分站，於周日（11日）假香港單車館舉行，陳家健和何永泰二人組以第6名完賽奪港隊最佳成績，冠軍戰由德國和瑞士合演「歐洲打呲」，最終前者以3比0勝出站上最高頒獎台。

下午賽事開始前，中國香港單車總會副主席李植源，向媒體交代早前爆出的奧運選拔「造假」風波最新消息，聲稱總會尚待奧委會審視獨立調查報告後的指示，如有進一步消息會再對外公布。至於被問及梁鴻德提案是否有進行投票，李植源則指不清楚事件起始，而事後詳情亦表示無可奉告。

由何永泰（Max）和陳家健（Kenny）組成的「HKBTC-Flying Gravity」，初賽失利落入第5至6名次賽，經過14分鐘苦戰後以0比5不敵日本組合「Tachikawa CSC 2」，以第6名完成賽事，仍寫港隊今次作賽最佳成績。此外由高君然和勞文輝組成的「SCAA Loko」，與馬來西亞組合「Malaysian ICA」激戰最後一刻以3：3打和，最終港隊在互射4米球環節以5：4勝出取得第7名。至於由陳子俊和劉子培組成的「Infinity 1679」，最終戰勝泰國的「Rad Boy Thailand」，以第9名完成。

賽後Max坦言表現未如理想，但同時對主場作賽表示興奮：「上次香港舉辦這個賽事已經是7年前，而港隊如今僅有不到20人，希望未來香港能舉行更多國際性比賽，有更多與外隊交流機會，令更多香港人注意、認識這項運動。」

Kenny表示今次參加高水平賽事獲益良多：「在他們身上學到不少技術，尤其是歐洲選手實力強勁，他們設有多個級別的聯賽，特別是在德國、瑞士、奧地利、捷克等國家，單車已經成為他們生活的一部分。」Max補充道：「香港可能要用一兩代時間，才能將這項運動發展到世界水平。」