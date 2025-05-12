神奇4連殺！巴塞4比3反勝皇馬 下輪贏波即封王

西甲爭霸大局已定！周日(11日)上演嘅「國家打吡」，巴塞隆拿喺先輸2球劣勢下，戲劇性4比3反勝皇家馬德里，今季各項賽事「4殺」呢支宿敵。巴塞依家領先皇馬7分，周五(16日)凌晨作客愛斯賓奴贏波即封王，如果皇馬喺早一日對馬略卡失分，巴塞更可以提早慶祝第28次西甲冠軍！

巴塞啱啱喺歐聯4強被國際米蘭踢出局，早段表現患得患失，開波3分鐘就輸12碼，基利安麥巴比操刀為皇馬領先；14分鐘麥巴比再喺快速反擊單刀射成2比0。巴塞如夢初醒，19分鐘由艾利加西亞接應角球頂入，32分鐘拉明耶馬發威，右路熨射遠柱追成平手。

皇馬呢個時候立立亂，2分鐘後巴塞中場截擊，拉芬夏比洛尼接應柏迪直線單刀射入，呢位巴西球星完半場前再藉皇馬後防犯錯，近門射成4比2。皇馬換邊後力圖反撲，麥巴比喺70分鐘攻入個人第3球，可惜後備上陣嘅小將蒙路斯之後單刀失機，巴塞亦有費明盧比斯食詐胡，最終巴塞贏4比3。

連同西超盃決賽同西盃決賽，巴塞今季「國家打吡」連贏4場，係自82/83球季後首次單季「4殺」皇馬，依家喺只剩3輪聯賽下領先7分，若果皇馬周四(15日)對馬略卡贏唔到，巴塞就會自動封王，就算皇馬「唔幫手」，巴塞亦可喺周五作客愛斯賓奴贏波捧盃。