阿諾特被噓爆又累街坊　利物浦2比2和阿仙奴

周日(11日)英超大戰，新任盟主利物浦主場迎戰阿仙奴，「紅軍」強陣出擊力圖喺阿仙奴傷口灑鹽，上半場亦輕鬆領先2粒，不過早前宣布離隊嘅阿歷山大阿諾特，就全場被晏菲路球迷「狙擊」狂噓，呢位右閘後備上陣被噓到暈，最後更因為佢包越位，連累利物浦被逼和2比2。

冠軍利物浦開波前獲阿仙奴列隊歡迎，上半場由加普同路易斯迪亞斯入波領先2球。殘陣出擊嘅阿仙奴半場調整戰術，47分鐘即由加比爾馬天尼利頭槌破蛋。利物浦67分鐘換入阿諾特穩定局面，不過利迷就發出極大噓聲，阿諾特每次掂波都被柴台，結果佢落場3分鐘，就犯錯包越位，令米基爾馬連奴插水式頭槌頂成2比2。馬連奴尾段兩黃一紅被逐，但打多個嘅利物浦未能入波，最終打和2比2。

阿諾特宣布唔同利物浦續約，夏天將自由身過檔皇家馬德里，被利迷視為叛徒，隊支安德魯羅拔臣表示：「阿諾特係我最好朋友之一，見到佢被噓，我都覺得好難受。」領隊施洛就話：「每個人都有權表達自己意見，但對我嚟講好簡單，我只係考慮點樣贏波，如果覺得阿諾特在陣可以幫到，我就會繼續用佢。」