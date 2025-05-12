逾500帆手維港爭逐　新力軍抓緊賽季最後尾巴

由香港遊艇會主辦，一連兩日的「寶馬春季帆船賽」周日（11日）煞科，原定三場在維港進行的賽事，在風勢不穩的情況下，最終只可順利完成兩場。兩場賽事皆以維港東面作比賽航道，賽事吸引了超過500位帆手、88艘不同型號的帆船參加，分別在四個「大帆船組別」以及八個「級別帆船」中競逐獎項。

今屆賽事除了吸引了一眾資深的帆船愛好者參與外，也吸引了不少帆船新力軍入場，藉着今個賽季的最後一場主要賽事，開啟他們的帆船比賽之路。香港前職業足球運動員梁金輝今日首次參加帆船大賽，他說自己是疫情的時候開始接觸小型帆船：「今次是朋友邀請我上大船玩，我也想嘗試水上領域的運動。」

來自比利時的An Bellemans雖然已有五年的航海經驗，但參與Etchells級別的帆船賽事卻只有兩年經驗，Etchells型帆船一向速度較快，An形容玩Etchells型帆船不單是帆船運動，更要平日配合其他運動訓練：「對比那些玩了多年的帆手，我絕對是新手，Etchells型帆船對體能和耐力要求很高，慶幸我是行山愛好者，平日行山、做瑜伽的鍛鍊都有助玩Etchells型帆船。」

前港將黃瀚霆（Tommy）也有參與今屆賽事，今年年初離開港隊，由單人帆船轉玩龍骨帆船，他形容以前在單人帆船學到的是基本功，現在轉坐上龍骨帆船，就是學習跟他人一同合作駕馭大船。最終，Tommy坐陣的「Serendipity號」於組別稱霸。

「春季帆船賽」有逾百年歷史，起初被稱為「閉幕帆船賽」或「閉幕巡航」，是香港遊艇會早期每年舉辦的恆常賽事之一。「閉幕巡航」後來改名為「閉幕帆船賽」，1985年再次改名為「春季帆船賽」。

總結香港遊艇會在2024至2025賽季的「成績表」，為令帆船運動在香港得以持續發展及普及化，會方舉辦了多項賽事，主要賽事包括開鑼賽-「秋季帆船賽」、「香港環島大賽」、「女子舵手賽」及「校際帆船節」等。

黃昏系帆船賽將於六月開始，而2025至2026年賽季則會於九月以「秋季帆船賽」開鑼，揭開新一年的帆船戰幔。