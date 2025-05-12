香港隊　迎接兩友賽＋亞盃外　37人初選出爐

香港男子足球代表隊月底起將接連與曼聯、尼泊爾「拍跳」，以及在亞洲盃外圍賽對印度。足總周一（12日）公布37人初選名單，其中標準流浪門將奧力斯、東方前鋒洛迪古斯在入籍後首次入圍，成為今次大軍的兩名新面孔。

今次名單中最受關注，當然是首度躋身初選的標準流浪門將奧力斯、東方前鋒洛迪古斯；其中前者上周五才趕及取得特區護照，並在上周六對大埔的聯賽，初次以本地球員身份上陣；而「洛9」則於去年初已取得特區護照，但一直受傷患困擾，今年3月加盟東方後，至今各項賽事僅上陣5場，交出1次助攻。除此之外，大軍亦挑選了11名外流兵，包括周緣德、陳晉一、茹子楠，以及有傷在身的安永佳，而未有班落的中堅勞烈斯亦重返初選。

港隊由本月底至6月中，會連續在主場踢3場賽事，包括5月30日在香港大球場友賽曼聯、6月5日再在同一場地與尼泊爾「拍跳」，而6月10日則移師啟德主場館出戰對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事。

港隊37人初選名單如下：

門將：奧力斯 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、 陳嘉豪 (理文)、龐焯熙 (北區)、謝家榮 (大埔)

後衞：亞歷斯祖 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、艾里奧、鐘樂安 (傑志)、杜度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、 孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆) 、勞烈斯

中場：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、賓紀文 (東方)、費蘭度、顏卓彬、潘沛軒、 陳俊樂 (傑志)、艾華、趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、 李小恆 (山東泰山)、余在言 (石家庄功夫)、尼高拉斯 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、洛迪古斯 (東方)、祖連奴 (傑志)、 史提芬彭利拿 (冠忠南區)、黃威 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、 安永佳 (深圳新鵬城)、 陳肇鈞 (大埔)、米高 (VfR Mannheim)